Асу Алмабаев с флагом вышел на дуэль взглядов перед турниром UFC в Абу-Даби (видео)

Казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Асу Алмабаев провел дуэль взглядов перед выступлением на турнире UFC Fight Night, передает корреспондент NUR.KZ.

У спортсмена запланирован поединок в основном карде шоу в Абу-Даби. Его соперником будет перуанец Хосе Очоа, который заменил узбекистанца Рамазана Темирова, сдавшего положительный допинг-тест.

Ранее в пятницу оппоненты успешно прошли официальное взвешивание. Затем они приняли участие в церемониальной процедуре, открытой для зрителей.

Очоа и Алмабаев поднялись на сцену, после чего провели дуэль взглядов. Стердаун прошел без инцидентов и в уважительной обстановке. На плече у Алмабаева находился флаг Казахстана, а на голову спортсмен надел национальный головной убор борук.

Турнир UFC в Абу-Даби пройдет в субботу, 26 июля. Бой Алмабаева и Очоа стартует не ранее 00:30 по казахстанскому времени (27 июля).

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