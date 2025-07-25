Асу Алмабаев успешно прошел взвешивание перед турниром UFC в Абу-Даби

Казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Асу Алмабаев успешно прошел взвешивание перед турниром UFC Fight Night в Абу-Даби, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмену, занимающему девятое место в рейтинге наилегчайшего дивизиона (до 56,7 кг), предстоит выступить в основном карде шоу. Его соперником будет перуанец Хосе Очоа, который вышел на замену узбекистанцу Рамазану Темирову, сдавшему положительный допинг-тест.

На официальном взвешивании в пятницу Алмабаев показал 126 фунтов (около 57,15 кг). Это допустимое превышение лимита для боев, не имеющих титульного статуса.

Успешно прошел взвешивание и Очоа, показавший 125,5 фунта (около 57 кг). Таким образом, поединок остался в силе.

Также успешно прошли процедуру участники главного события турнира австралиец Роберт Уиттакер и нидерландец Ренье де Риддер — пятый и 12-й номера среднего дивизиона (до 83,9 кг) соответственно. Первый показал 185,5 фунта (84,1 кг), второй — 186 фунтов (84,4 кг).

Турнир UFC в Абу-Даби пройдет в субботу, 26 июля. Бой Алмабаева и Очоа назначен вторым в основном карде, он начнется ориентировочно в 00,30 по казахстанскому времени (27 июля).

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