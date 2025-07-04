Скандальный экс-чемпион UFC проведет бой против казахстанца в Шымкенте

Бывший чемпион легчайшего веса UFC Алджамейн Стерлинг проведет бой в Казахстане - в Шымкенте он сразится с Ержаном Естановым, передает NUR.KZ.

Встреча скандального экс-чемпиона и бойца из Казахстана пройдет на турнире Alash Pride 110 25 июля, говорится в официальном Instagram-аккаунте лиги.

Бой пройдет по правилам грэпплинга - спортсмены покажут свои навыки в борьбе.

Турнир пройдет в Шымкенте.

Напомним, что Алджамейн Стерлинг стал известен многим после скандала на UFC 259. Тогда он сразился с россиянином Петром Яном за чемпионский пояс в легчайшем весе. В четвертом раунде боец и России нанес запрещенный удар и был дисквалифицирован после остановки боя. Некоторые фанаты посчитали, что Стерлинг притворился, что ему стало плохо после пропущенного удара.

Тем не менее из-за дисквалификации Яна чемпионский пояс достался американцу.

Согласно информации на сайте UFC, Стерлинг после трижды сумел защитить пояс, в том числе против Петра Яна в реванше. В 2023 году он проиграл Шону О'Мэлли, потерял пояс чемпиона и перешел в другой дивизион, где сейчас занимает восьмую строчку.

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