"Стальные": Жумагулов высказался об ударе в пах во время боя за чемпионский пояс

Первый казахстанский чемпион лиги Oktagon Жалгас Жумагулов в соцсети Х высказался о запрещенном ударе, который нанес ему соперник в прошедшем на днях поединке, передает NUR.KZ.

Казахстанский файтер получил удар ниже пояса. Жалгас опубликовал фото этого момента и пошутил о произошедшем.

"Когда у тебя стальные яйца, все хотят до них дотронуться", - подписал снимок чемпион.

Отметим, инцидент произошел в конце третьего отрезка. После того как Жалгас получил удар в пах, рефери приостановил поединок и дал бойцу необходимое время на восстановление.

Балл за нарушение снимать не стал.

Напомним, Жалгас Жумагулов стал первым чемпионом из Казахстана в топовом европейском промоушене по смешанным единоборствам (ММА) Oktagon.

Соперником Жумагулова был грузин Бедо Адамия, который владел чемпионским поясом в наилегчайшем весе (до 56,7 кг).

Титул стоял на кону поединка, однако Адамия провалил взвешивание. В итоге противостояние продлилось все пять раундов, по итогам которых Жумагулов одержал победу единогласным решением судей.

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