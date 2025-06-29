Казахстанский боец Жалгас Жумагулов стал чемпионом топовой европейской лиги

Жалгас Жумагулов стал первым чемпионом из Казахстана в топовом европейском промоушене по смешанным единоборствам (ММА) Oktagon, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен выступил в предварительном карде турнира Oktagon 73 в немецком Гамбурге. Соперником Жумагулова был грузин Бедо Адамия, который владел чемпионским поясом в наилегчайшем весе (до 56,7 кг).

Титул стоял на кону поединка. Однако Адамия провалил взвешивание, поэтому выходил на бой с желтой карточкой.

В итоге противостояние продлилось все пять раундов, по итогам которых Жумагулов одержал победу единогласным решением судей и стал первым казахстанским чемпионом лиги Oktagon.

36-летний спортсмен выиграл четвертый бой подряд. Всего в его активе теперь 18 побед при девяти поражениях.

У Адамии прервалась серия из шести выигранных поединков. На счету 29-летнего грузина теперь 12 побед при девяти поражениях и двух ничьих.

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