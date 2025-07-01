Топурия сместил Махачева и возглавил рейтинг лучших бойцов UFC

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) обновил рейтинги по итогам последнего турнира, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт американского промоушена.

На минувшей неделе лига провела шоу UFC 317 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В главном поединке вечера грузин Илия Топурия нокаутировал бразильца Чарльза Оливейру в первом раунде и забрал пояс в легком весе (до 70,3 кг), который россиянин Ислам Махачев освободил ради перехода в полусредний дивизион (до 77,1 кг).

Новый чемпион сохранил идеальный рекорд. Теперь в активе Топурии победы во всех 17 боях за карьеру. Ранее он владел поясом UFC в полулегком весе (до 65,8 кг), но освободил его ради перехода в легкий.

После завоевания второго титула грузин стал новым лидером мужского рейтинга лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории. Он сместил с первой позиции Махачева, который теперь идет вторым. На третью строчку опустился грузин Мераб Двалишвили, который владеет поясом в легчайшем весе (до 61,2 кг).

Поднялся в сводном рейтинге и бразилец Александр Пантожа. На минувшем турнире он удушающим приемом в третьем раунде победил новозеландца Кая Кара-Франса и в четвертый раз защитил титул в наилегчайшем весе (до 56,7 кг). Теперь Пантожа поднялся с девятой на пятую позицию в общем мужском рейтинге.

Первым номером наилегчайшего дивизиона стал Джошуа Ван. Представитель Мьянмы улучшим свое положение сразу на 11 позиций благодаря победе над американцем Брэндоном Ройвалом.

Лидером женского рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории осталась кыргызстанка Валентина Шевченко, которая владеет поясом в наилегчайшем весе.

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