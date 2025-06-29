Топурия нокаутировал Оливейру и стал новым чемпионом UFC в легком весе

Грузинский боец смешанного стиля (ММА) Илия Топурия одержал досрочную победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой в титульном поединке, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов в легком весе (до 70,3 кг) возглавило турнир UFC 317, который прошел в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Соперники оспаривали чемпионский пояс, который стал вакантным после перехода россиянина Ислама Махачева в полусредний дивизион.

Поединок был рассчитан на пять раундов, но завершился досрочно. Уже в первой пятиминутке Топурия смог нокаутировать оппонента. Грузин поймал Оливейру на встречном движении и нанес сильный и точный удар рукой правой рукой в голову. В середине первого раунда бой был остановлен.

Таким образом, 28-летний Топурия стал новым чемпионом UFC в легком весе. Ранее он владел поясом в полулегкой категории (до 65,8 кг), но освободил титул ради перехода в более высокий дивизион.

Грузин занимает третье место в мужском рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории. За карьеру он выиграл все 17 поединков, 15 из них — досрочно.

Оливейра не смог вернуть себе титул. Он был чемпионом UFC в легком весе с 2021 по 2022 год. На момент поединка бразилец занимал второе место в рейтинге своего дивизиона. Теперь на его счету 35 побед при 11 поражениях и одном бое без результата.

Добавим, что после поединка Топурия бросил вызов англичанину Пэдди Пимблетту — восьмому номеру дивизиона. Британца пригласили в октагон, где он обменялся репликами с грузином. Топурия оттолкнул Пимблетта, а служба охраны помешала потасовке развиться.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.