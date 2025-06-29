Казахстанец Асылжан Бакытжанулы проиграл бой на крупном турнире в России

В соглавном событии турнира ACA 188 казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Асылжан Бакытжанулы потерпел поражение, передает корреспондент NUR.KZ.

Шоу прошло в Сочи. Соперником Бакытжанулы в рамках полутяжелого веса был россиянин Григор Матевосян — третий номер дивизиона.

Противостояние продлилось все три раунда, по итогам которых судьи единогласно признали сильнейшим Матевосяна. 31-летний россиянин прервал серию из двух поражений. Теперь в его активе 13 побед при пяти проигрышах.

Для Бакытжанулы бой стал первым после возвращения в ACA, где он последний раз выступал в 2021 году. Теперь на счету 35-летнего казахстанца 16 побед при шести поражениях в профессиональных ММА.

Напомним, на турнире ACA 188 проиграл поединок и другой отечественный спортсмен — Артем Резников.

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