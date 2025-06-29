Казахстанец Артем Резников потерпел второе подряд поражение на турнире ACA
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Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Артем Резников потерпел второе подряд поражение на турнире ACA 188 в Сочи, передает корреспондент NUR.KZ.
Спортсмен выступил в основном карде шоу. Его соперником был россиянин Дауд Шайхаев, который на взвешивании не уложился в лимит легкого веса, за что получил штраф.
Поединок был рассчитан на три раунда, но завершился уже в первом. Шайхаев "забрал" спину оппонента у сетки и после нескольких ударов провел успешный болевой прием на шею. Резников постучал, сигнализируя о сдаче.
Таким образом, 33-летний казахстанец проиграл четыре из пяти последних боев. Всего на его счету теперь 25 побед при десяти поражениях.
В активе 30-летнего Шайхаева 18 побед при пяти проигрышах и одной ничьей. После боя россиянин заявил, что рассчитывает на титульный шанс. Он заявил о готовности биться как за полноценный, так и за временный пояс.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2260464-kazahstanec-artem-reznikov-poterpel-vtoroe-podryad-porazhenie-na-turnire-aca/
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