Казахстанец Артем Резников потерпел второе подряд поражение на турнире ACA

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Артем Резников потерпел второе подряд поражение на турнире ACA 188 в Сочи, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен выступил в основном карде шоу. Его соперником был россиянин Дауд Шайхаев, который на взвешивании не уложился в лимит легкого веса, за что получил штраф.

Поединок был рассчитан на три раунда, но завершился уже в первом. Шайхаев "забрал" спину оппонента у сетки и после нескольких ударов провел успешный болевой прием на шею. Резников постучал, сигнализируя о сдаче.

Таким образом, 33-летний казахстанец проиграл четыре из пяти последних боев. Всего на его счету теперь 25 побед при десяти поражениях.

В активе 30-летнего Шайхаева 18 побед при пяти проигрышах и одной ничьей. После боя россиянин заявил, что рассчитывает на титульный шанс. Он заявил о готовности биться как за полноценный, так и за временный пояс.

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