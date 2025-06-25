Казахстанец выиграл бой у узбекского бойца за контракт с UFC и подарил чапан легенде ММА (видео)
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Участник нового сезона бойцовского реалити-шоу The Ultimate Fighter из Казахстана Алиби Идрис одержал победу над бойцом из Узбекистана, передает NUR.KZ.
Информация о победе казахстанца появилась в официальном профиле TUF в Instagram.
Алиби одержал победу над Фуркатбеком Екубовым единогласным решением судей.
Также казахстанец порадовал тренера своей команды по TUF - бывшего двойного чемпиона UFC и легенду ММА Дэниеля Кормье. Он подарил наставнику чапан.
DC примерил подарок и сказал, что он ему очень понравился.
Отметим, еще в прошлом году отмечалось, что Идрис является еще одним казахстанцем, который может попасть в UFC.
В настоящий момент он является участником шоу TUF - в 33 сезоне наставниками команд стали легенды UFC Чейл Соннен и Дэниель Кормье.
Целью шоу является определение лучшего из представленных бойцов соответствующей весовой категории. Для определения первенства используется турнирная система. Победитель финального боя получает в награду эксклюзивный контракт с UFC.
Стоит отметить, что в UFC попадают не только победители реалити-шоу - контракты подписывали и с другими яркими участниками TUF.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2259192-kazahstanec-vyigral-boy-u-uzbekskogo-boyca-za-kontrakt-s-ufc-i-podaril-chapan-legende-mma-video/
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