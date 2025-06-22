Казахстанка проиграла дебютный бой на голых кулаках сопернице, которую поцеловала перед турниром
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Казахстанская спортсменка Мария Агапова с поражения дебютировала в Bare Knuckle FC — крупнейшем промоушене в индустрии кулачных боев, передает корреспондент NUR.KZ.
Первая представительница страны в UFC встретилась с американкой Джессикой Ай, которая ранее также выступала в UFC.
Их поединок состоялся на турнире в Форт-Уэрте (США). Обе спортсменки дебютировали в боях на голых кулаках.
Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось уверенной победой Ай. Судьи признали ее сильнейшей в каждом отрезке.
Напомним, на дуэли взглядов перед турниром между Агаповой и Ай произошел пикантный инцидент. Казахстанка внезапно и без согласия поцеловала соперницу в губы, что вызвало раздражение американки.
Агапова выступала в UFC с 2020 по 2024 годы. В промоушене она одержала две победы при четырех поражениях, после чего была уволена.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2258154-kazahstanka-proigrala-debyutnyy-boy-na-golyh-kulakah-sopernice-kotoruyu-pocelovala-pered-turnirom/
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