Казахстанка проиграла дебютный бой на голых кулаках сопернице, которую поцеловала перед турниром

Казахстанская спортсменка Мария Агапова с поражения дебютировала в Bare Knuckle FC — крупнейшем промоушене в индустрии кулачных боев, передает корреспондент NUR.KZ.

Первая представительница страны в UFC встретилась с американкой Джессикой Ай, которая ранее также выступала в UFC.

Их поединок состоялся на турнире в Форт-Уэрте (США). Обе спортсменки дебютировали в боях на голых кулаках.

Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось уверенной победой Ай. Судьи признали ее сильнейшей в каждом отрезке.

Напомним, на дуэли взглядов перед турниром между Агаповой и Ай произошел пикантный инцидент. Казахстанка внезапно и без согласия поцеловала соперницу в губы, что вызвало раздражение американки.

Агапова выступала в UFC с 2020 по 2024 годы. В промоушене она одержала две победы при четырех поражениях, после чего была уволена.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.