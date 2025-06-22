Самый молодой чемпион в истории UFC Джон Джонс завершил карьеру

Американский боец смешанного стиля (ММА) Джон Джонс в своем аккаунте в социальной сети X объявил о завершении карьеры. В UFC появился новый чемпион, передает NUR.KZ.

О решении 37-летнего американца на пресс-конференции после турнира в Баку сообщил глава UFC Дана Уайт. Сам Джонс опубликовал пост, где подробнее объяснил свой шаг.

"Сегодня я официально объявляю о своем уходе из UFC. Это решение было принято после долгих раздумий, и я хочу воспользоваться моментом, чтобы выразить свою глубочайшую благодарность за пройденный мной путь за эти годы.

С того момента, как я впервые вышел в октагон, моей целью было раздвинуть границы возможного в этом виде спорта. Стать самым молодым чемпионом UFC в истории, защитить свой титул против лучших бойцов мира и разделить незабываемые моменты с фанатами по всему миру — эти воспоминания я буду беречь вечно. Я пережил невероятные взлеты и тяжелые падения, но каждое испытание научило меня чему-то ценному и сделало меня сильнее как бойца и как человека", — заявил Джонс.

Он выразил благодарность Уайту и другим руководителям UFC, а также своей семье, тренерам и товарищам по команде.

"Закрывая эту главу своей жизни, я с нетерпением жду новых возможностей и испытаний впереди. ММА всегда будут частью меня, и я жду, как смогу продолжать вносить вклад в этот вид спорта и вдохновлять других новыми способами. Спасибо всем вам за то, что вы стали частью этого невероятного путешествия со мной. Лучшее еще впереди", — заключил Джонс.

Американец владел поясом UFC в тяжелом весе (до 120,2 кг). Уайт заявил, что теперь титул перейдет к англичанину Тому Аспинэллу, который был временным чемпионом.

Джонс выступал в профессиональных ММА с 2008 года. В 2011-м он забрал пояс UFC в полутяжелом весе и в возрасте 23 лет стал самым молодым чемпионом в истории лиги. Это достижение не превзойдено до сих пор.

Американец восемь раз защитил титул, после чего лишился пояса из-за проблем с законом. Затем дважды попадал в допинговые скандалы. В 2018 году вернул себе титул в полутяжелом весе, который впоследствии защитил трижды.

Более трех лет Джонс не выступал , а затем вернулся в 2023-м, досрочно победил француза Сирила Гана и стал чемпионом UFC в тяжелом дивизионе. В последнем поединке в прошлом ноябре американец защитил титул, нокаутировав своего соотечественника Стипе Миочича.

Всего в профессиональных ММА Джонс одержал 28 побед (11 нокаутов и 7 сабмишенов) при одном поражении (дисквалификация) и одном бое без результата. Он является рекордсменом UFC по числу проведенных титульных поединков (17) и успешных защит пояса (12).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.