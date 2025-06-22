Поражением бывшего чемпиона завершился главный бой исторического турнира UFC

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Халил Раунтри-младший победил своего соотечественника Джамала Хилла на турнире UFC, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов возглавило шоу в Баку — первый в истории турнир промоушена в Азербайджане. Перед поединком Хилл занимал четвертое место в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC (до 93 кг), Раунтри-младший — седьмое.

Бой продлился все пять раундов. Раунтри-младший несколько раз отправил оппонента в нокдаун и в итоге одержал победу единогласным решением судей (49:46, 50:45, 50:45).

Таким образом, 35-летний американец закрыл поражение в титульном поединке от бразильца Алекса Перейры. Всего за карьеру в ММА Раунтри-младший выиграл 13 боев, уступил в семи, а еще один поединок был признан несостоявшимся.

34-летний Хилл потерпел третье поражение подряд. В активе бывшего чемпиона UFC в полутяжелом весе теперь 12 побед при четырех проигрышах и одном поединке без результата.

Напомним, в рамках исторического турнира в Баку второе подряд поражение потерпел казахстанский боец Азат Максум.

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