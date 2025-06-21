Казахстанский боец Азат Максум потерпел второе поражение подряд в UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств Азат Максум потерпел поражение в третьем бою в рамках UFC on ABC 8 в столице Азербайджана Баку, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанец проводил поединок в наилегчайшей весовой категории (до 56,7 кг) против россиянина Тагир Уланбекова, который занимает 12-е место в данном дивизионе UFC. Бой был рассчитан на три раунда и продлился всю отведенную дистанцию.

Первый отрезок российский файтер пытался доминировать и увести противостояние в борьбу. Несмотря на активный натиск россиянина Максум смог отправить пару точных ударов по корпусу соперника.

Во втором раунде оба бойца обменивались ударами, при этом Азат несколько раз пытался увести поединок в партер. Уланбеков же грамотно действовал на контратаках.

В третьей пятиминутке казахстанец успешно проводил удары на ближней дистанции. По решению судей в близком бою победу одержал Уланбеков.

После боя оба файтера обменялись рукопожатиями и обнялись. В углу россиянина был экс-чемпион легкого веса Хабиб Нурмагомедов, который также поддержал казахстанца.

Это второе поражение подряд для 30-летнего Максума в UFС, а также во всей карьере. Ранее, он уступил раздельным решением судей американцу Тайсону Нэму. Всего Азат провел в американском промоушене три поединка.

Отметим, UFC впервые проводит турнир на территории Азербайджана. Главным событием вечера смешанных единоборств мирового промоушена будет бой в полутяжелом весе между американцами Джамалом Хиллом и Халилом Раунтри-младшим — четвертым и седьмым номерами дивизиона соответственно.

В со-главном событии вечера азербайджанец Рафаэль Физиев, занимающий 11-е место в рейтинге легкой категории, встретится с чилийцем Игнасио Бахамондесом.

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