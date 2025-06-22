Уроженец Казахстана прервал серию поражений в UFC на историческом турнире

Азербайджанский боец смешанных единоборств (ММА) Рафаэль Физиев победил чилийца Игнасио Бахамондеса на историческом турнире UFC, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов стало вторым по значимости событием вечера. Перед боем Физиев занимал 11-е место в рейтинге легкого дивизиона (до 70,3 кг), Бахамондес не входил в топ-15.

Поединок продлился все три раунда и прошел преимущественно в стойке. В результате Физиев одержал победу единогласным решением судей. Все судьи признали его сильнейшим со счетом 30:27.

Азербайджанец прервал серию из трех поражений, которые потерпел от американца Джастина Гэтжи (дважды) и поляка Матеуша Гамрота. Всего 32-летний уроженец казахстанского села Кордай выиграл 13 боев в карьере и уступил в четырех.

У Бахамондеса прервалась серия из трех досрочных побед. В профессиональных ММА 27-летний чилиец выиграл 17 боев и уступил в шести.

Напомним, в Баку прошел первый в истории турнир UFC на территории Азербайджана. В рамках предварительного карда второе подряд поражение потерпел казахстанец Азат Максум.

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