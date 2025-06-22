Россиянин Ризван Куниев проиграл американцу Кертису Блейдсу дебютный бой в UFC

Американский боец смешанного стиля (ММА) Кертис Блейдс одержал победу над россиянином Ризваном Куниевым на турнире UFC, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов прошло в основном карде шоу в Баку. Перед поединком Блейдс занимал пятое место в рейтинге тяжелого дивизиона (до 120,2 кг), для Куниева бой был дебютным в UFC.

Поединок продлился все три раунда и получился конкурентным как в борьбе, так и в стойке. В итоге Блейдс одержал победу раздельным решением судей (29:28, 28:29, 29:28).

Теперь на счету 34-летнего американца 19 выигранных боев при пяти поражениях и одном поединке без результата. В прошлом июле он бился за временный пояс UFC, но уступил англичанину Тому Аспинэллу.

Куниев проиграл в третий раз в карьере. В активе 33-летнего россиянина осталось 12 побед при одной ничьей и одном поединке без результата.

Напомним, ранее на турнире в Баку второе подряд поражение потерпел казахстанский боец Азат Максум.

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