Азербайджанский боец оформил яркий нокаут на историческом домашнем турнире UFC

На турнире UFC в Баку азербайджанский боец смешанного стиля (ММА) Назим Садыхов одержал досрочную победу над бразильцем Николасом Моттой, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов прошло в основном карде шоу. Атлеты встретились в рамках легкого дивизиона (до 70,3 кг).

Поединок был рассчитан на три раунда, но завершился досрочно. Со старта соперники активно работали в стойке и шли в размены. В первом раунде Садыхов оказался в кризисной ситуации, но смог защититься и перехватить инициативу.

Во втором отрезке наступила развязка. В одной из атак азербайджанец серией ударов отправил Мотту на настил. Рефери остановил бой и зафиксировал технический нокаут.

Садыхов выиграл второй раз подряд. Он остается непобежденным в UFC. Всего на счету 31-летнего азербайджанца теперь 11 побед при одном поражении и одной ничьей.

У Мотты прервалась серия из двух выигранных поединков. В активе 32-летнего бразильца 15 побед при шести поражениях и одном бое без результата.

Напомним, в Баку UFC проводит свой первый турнир на территории Азербайджана. В рамках предварительного карда выступил казахстанец Азат Максум, который потерпел второе подряд поражение.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.