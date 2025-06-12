"Ждите хороших новостей": в команде Шавката Рахмонова сделали заявление о его возвращении

Команда непобежденного казахстанского бойца Шавката Рахмонова Dar Team поделилась на своей странице в Instagram новостями о возвращении после травмы, передает NUR.KZ.

Команда Рахмонова опубликовала видео со спортсменом после тренировки и оставила подпись:

"Боец нашей команды Шавкат Рахмонов снова в деле. После операции Шавкат Рахмонов приступает к тренировкам. Ждите хороших новостей", — гласит заявление в Instagram.

Напомним, последний бой Рахмонова состоялся в декабре 2024 года, где он победил единогласным решением судей ирландского файтера Иэна Мачадо Гэрри.

После этого казахстанец из-за травмы не смог выйти в поединке за титул против экс-чемпиона Белала Мухаммада, который потерял пояс в бою с австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.