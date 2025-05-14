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UFC официально объявил о титульном поединке Хамзата Чимаева

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Бойцы ММА Дрикус дю Плесси и Хамзат Чимаев (слева направо)
Дрикус дю Плесси и Хамзат Чимаев (слева направо). Фото: Пресс-служба UFC Eurasia

Боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, побьется за титул Абсолютного бойцовского чемпионата в среднем весе, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу UFC.

Промоушен официально объявил, что турнир UFC 319 возглавит бой Чимаева и южноафриканца Дрикуса дю Плесси, который владеет поясом в среднем дивизионе. Планируется, что шоу состоится 16 августа в Чикаго.

Боец чеченского происхождения впервые побьется за титул UFC. На данный момент Чимаев занимает третье место в рейтинге среднего дивизиона. В его активе победы по всех 14 боях за карьеру.

Для дю Плесси это будет третья защита пояса, который он забрал у американца Шона Стрикленда. Южноафриканец занимает пятое место в мужской рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

Напомним, также стало известно о том, что россиянин Ислам Махачев освободит титул в легком дивизионе ради перехода в полусредний.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2244831-ufc-oficialno-obyavil-o-titulnom-poedinke-hamzata-chimaeva/