UFC официально объявил о титульном поединке Хамзата Чимаева

Боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, побьется за титул Абсолютного бойцовского чемпионата в среднем весе, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу UFC.
Промоушен официально объявил, что турнир UFC 319 возглавит бой Чимаева и южноафриканца Дрикуса дю Плесси, который владеет поясом в среднем дивизионе. Планируется, что шоу состоится 16 августа в Чикаго.
Боец чеченского происхождения впервые побьется за титул UFC. На данный момент Чимаев занимает третье место в рейтинге среднего дивизиона. В его активе победы по всех 14 боях за карьеру.
Для дю Плесси это будет третья защита пояса, который он забрал у американца Шона Стрикленда. Южноафриканец занимает пятое место в мужской рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.
Напомним, также стало известно о том, что россиянин Ислам Махачев освободит титул в легком дивизионе ради перехода в полусредний.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2244831-ufc-oficialno-obyavil-o-titulnom-poedinke-hamzata-chimaeva/