Ислам Махачев высказал готовность побороться за титул в дивизионе Шавката Рахмонова

Чемпион UFC в легком весе, российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев прокомментировал победу нового обладателя титула в среднем дивизионе, австралийца Джека Делла Маддалены, передает NUR.KZ.
Сегодня, 11 мая, австралийский файтер Джек Делла Маддалена единогласным решением судей одержал победу над чемпионом среднего веса американо-палестинским бойцом Белалом Мухаммадом в рамках главного вечера номерного турнира UFC 315.
Напомним, что в конце прошлого года Мухаммад из-за проблем со здоровьем снялся с титульного поединка со вторым номером рейтинга, казахстанцем Шавкатом Рахмоновым. В итоге в декабре казахстанец победил ирландца Иэна Мачадо Гэрри и подтвердил статус главного претендента. Однако затем уже сам "Номад" из-за проблем со здоровьем не смог принять чемпионский бой.
После победы Маддалены чемпион легкого веса Ислам Махачев бросил вызов новому обладателю титула и заявил, что готов объединить пояса.
"Время стать двойным чемпионом. Погнали", - заявил россиянин в своей социальной сети X.
Сам, австралиец сразу после боя в октагоне UFC также выразил готовность принять вызов лучшего бойца P4P.
"Мне нравится этот вызов. Я готов сразиться с ним", - отметил Маддалена.
О возможном поединке между двумя чемпионами также говорил глава UFC Дана Уайт, который отмечал что этот бой является приоритетным для их организации.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2243763-islam-mahachev-vyskazal-gotovnost-poborotsya-za-titul-v-divizione-shavkata-rahmonova/