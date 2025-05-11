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Ислам Махачев высказал готовность побороться за титул в дивизионе Шавката Рахмонова

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Ислам Махачев
Ислам Махачев. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Чемпион UFC в легком весе, российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев прокомментировал победу нового обладателя титула в среднем дивизионе, австралийца Джека Делла Маддалены, передает NUR.KZ.

Сегодня, 11 мая, австралийский файтер Джек Делла Маддалена единогласным решением судей одержал победу над чемпионом среднего веса американо-палестинским бойцом Белалом Мухаммадом в рамках главного вечера номерного турнира UFC 315.

Напомним, что в конце прошлого года Мухаммад из-за проблем со здоровьем снялся с титульного поединка со вторым номером рейтинга, казахстанцем Шавкатом Рахмоновым. В итоге в декабре казахстанец победил ирландца Иэна Мачадо Гэрри и подтвердил статус главного претендента. Однако затем уже сам "Номад" из-за проблем со здоровьем не смог принять чемпионский бой.

После победы Маддалены чемпион легкого веса Ислам Махачев бросил вызов новому обладателю титула и заявил, что готов объединить пояса.

"Время стать двойным чемпионом. Погнали", - заявил россиянин в своей социальной сети X.

Сам, австралиец сразу после боя в октагоне UFC также выразил готовность принять вызов лучшего бойца P4P.

"Мне нравится этот вызов. Я готов сразиться с ним", - отметил Маддалена.

О возможном поединке между двумя чемпионами также говорил глава UFC Дана Уайт, который отмечал что этот бой является приоритетным для их организации.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2243763-islam-mahachev-vyskazal-gotovnost-poborotsya-za-titul-v-divizione-shavkata-rahmonova/