Казахстанец Бекзат Алмахан провел дуэль взглядов перед вторым боем в UFC

Казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Бекзат Алмахан провел дуэль взглядов с канадцем Брэдом Катоной перед очным поединком, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов откроет кард турнира UFC 315, который пройдет в Монреале в ночь на 11 мая по времени Астаны. Бой пройдет в лимите легчайшего дивизиона (до 61,2 кг), ранее оба атлета успешно прошли взвешивание.

Позднее Алмахан и Катона вышли на церемониальное взвешивание перед зрителями. Команда казахстанца появилась на сцене с государственным флагом.

Затем соперники провели дуэль взглядов. Они обменялись рукопожатиями и пожелали друг другу удачи.

Отметим, что для Алмахана это будет второй бой в UFC. Он дебютировал в промоушене в марте прошлого года с поражения единогласным решением судей от россиянина Умара Нурмагомедова.

Всего в ММА казахстанец выиграл 11 боев и уступил в двух. На счету Катоны 14 побед при четырех поражениях.

Добавим, что церемониальное взвешивание завершили участники двух главных поединков UFC 315, которые будут титульными. Участники обоих боев не пожали друг другу руки.

Вторым по значимости событием вечера станет чемпионский поединок в женском легчайшем весе между кыргызстанкой Валентиной Шевченко и француженкой Манон Фиоро. Возглавит шоу титульный бой в полусредней категории между палестинцем Белалом Мухаммадом и австралийцем Джеком Деллой Маддаленой.

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