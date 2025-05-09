Казахстанец Бекзат Алмахан успешно прошел взвешивание перед вторым боем в UFC

Казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Бекзат Алмахан справился с весогонкой перед вторым выступлением под эгидой UFC, передает корреспондент NUR.KZ.

27-летний спортсмен выступит на турнире UFC 315, который пройдет в Монреале в ночь на 11 мая по времени Астаны. Поединок Алмахана с канадцем Брэдом Катоной откроет кард.

Бой пройдет в рамках легчайшего дивизиона (до 61,2 кг). На официальном взвешивании соперники уложились в лимит. Оба показали на весах 136 фунтов (61,7 кг), что является допустимым перевесом для нетитульных поединков.

Также в силе остались два главных боя вечера, в которых будут оспорены чемпионские пояса. Американо-палестинский спортсмен Белал Мухаммад и австралиец Джек Делла Маддалена показали результат 170 фунтов (77,1 кг) — они будут биться за титул в полусреднем дивизионе.

В соглавном событии кыргызстанке Валентине Шевченко предстоит защищать пояс в женском легчайшем весе. Действующая чемпионка показала 124 фунта (56,2 кг), ее соперница француженка Манон Фиоро — на фунт больше (56,7 кг).

Отметим, что для Алмахана бой с Катоной будет вторым в UFC. Казахстанец дебютировал в промоушене в марте прошлого года и уступил россиянину Умару Нурмагомедову единогласным решением судей.

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