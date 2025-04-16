Хабиб Нурмагомедов высказался о следующем бое Шавката Рахмонова

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал возможный бой между обладателем титула в полусреднем дивизионе Белалом Мухаммадов и казахстанцем Шавкатом Рахмоновым, передает NUR.KZ со ссылкой на Hustle Show.

10 мая в главном бою турнира UFC 315 в канадском Монреале чемпион полусреднего дивизиона американо-палестинский боец Белал Мухаммад сразится с австралийцем Джеком Деллой Маддаленой.

Президент UFC Дана Уайт ранее заявлял, что победитель этой встречи в следующем поединке будет защищать титул в бою со вторым номером рейтинга Шавкатом Рахмоновым.

"Шавкат очень хорош, Маддалена очень хорош. Эти два соперника для Белала будут тяжелыми. Белала тоже как списывать? Когда он проигрывал? Он очень давно не проигрывал. У него очень серьезная победная серия. Я считаю, что Белала будет тяжело убрать. Если тот же Маддалена или Шавкат досрочно его не выиграют, Белал будет переть и переть все 25 минут", – отметил Нурмагомедов.

Ранее, американский боец смешанных единоборств Хоакин Бакли бросил вызов на бой непобежденному казахстанскому файтеру Шавкату Рахмонову.

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