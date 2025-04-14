"Титульный бой не получают, отсиживаясь в сторонке": Шавкату Рахмонову бросили яркий вызов

Американский боец смешанных единоборств Хоакин Бакли бросил вызов на бой непобежденному казахстанскому файтеру Шавкату Рахмонову, передает NUR.KZ со ссылкой на "Home of fight".

Шестой номер рейтинга полусреднего веса UFC Хоакин Бакли заявил, что если Рахмонов не будет биться за чемпионский пояс в следующем поединке, то должен провести бой именно с ним в июне.

«У Шавката было два шанса и он оба раза облажался. Титульный бой не получают, отсиживаясь в сторонке. Если возвращаешься не за поясом — дерись со мной», — заявил американец.

Напомним, 10 мая в главном бою турнира UFC 315 в канадском Монреале чемпион полусреднего дивизиона американо-палестинский боец Белал Мухаммад сразится с австралийцем Джеком Деллой Маддаленой.

Президент UFC Дана Уайт ранее заявлял, что победитель этой встречи в следующем поединке будет защищать титул в бою со вторым номером рейтинга Шавкатом Рахмоновым.

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