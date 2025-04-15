UFC изменил рейтинг лучших бойцов после возвращения титула Волкановски

Александр Волкановски вернул титул и поднялся в мужском рейтинге лучших бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт UFC.

Австралиец выступил в главном событии UFC 314. Он единогласным решением судей победил бразильца Диего Лопеса и вернул себе пояс в полулегком дивизионе, который освободил грузино-испанский боец Илия Топурия.

Благодаря этому успеху Волкановски поднялся на две строчки и занял девятое место в мужском рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории. Он опередил бразильца Александра Пантожу и англичанина Тома Аспинэлла. Первая строчка осталась за россиянином Исламом Махачевым.

В сводном женском рейтинге также есть изменения. Бразильянка Вирна Яндироба благодаря победе над китаянкой Ян Сяонань поднялась на четыре позиции и стала восьмой. Лидирует по-прежнему представительница Кыргызстана Валентина Шевченко.

Казахстанские бойцы остались при своих. Шавкат Рахмонов занимает второе место в рейтинге полусреднего веса, Асу Алмабаев является восьмым номером наилегчайшего дивизиона.

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