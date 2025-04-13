Волкановски победил Лопеса и вернул себе чемпионский пояс UFC

Австралийский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волкановски одержал победу над бразильцем Диего Лопесом на турнире UFC 314, передает корреспондент NUR.KZ.

Поединок спортсменов возглавил шоу. Перед боем Волкановски занимал первое место в рейтинге полулегкого дивизиона (до 65,8 кг), Лопес — третье. Они оспаривали чемпионский пояс, который стал вакантным после перехода грузина Илии Топурии в легкий вес.

Противостояние продлилось все пять раундов. Почти все время соперники провели в стойке. В одном из эпизодов Волкановски получил рассечение на лице. Кроме того, во втором раунде Лопес потряс оппонента, но не смог финишировать его.

По итогам 25 минут боя австралиец одержал победу единогласным решением судей (48:47, 49:46, 49:46) и вновь стал чемпионом UFC в полулегком весе. Ранее Волкановски владел титулом с 2019 по 2024 год, но уступил его после нокаута от Топурии.

Теперь на счету 36-летнего австралийца 27 побед при четырех поражениях. Он занимает 11-е место в мужском рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

Лопес прервал серию из пяти выигранных поединков. Всего в активе 30-летнего бразильца теперь 26 побед при семи поражениях.

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