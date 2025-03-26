"Передвигаюсь на кресле-каталке": Емельяненко рассказал, что пока не может ходить после операции

Известный российский ММА-файтер Александр Емельяненко рассказал о своем состоянии после проведенной операции на позвоночнике - бойцу удалили грыжу.
Спортсмен побеседовал с журналистами ТАСС.
"Я пока не хожу, передвигаюсь на кресле-каталке. Но каждый день делаю физические упражнения и потихоньку все увереннее становлюсь на ноги", - заявил Александр.
Также он надеется вернуться в спорт.
Напомним, 5 марта российский боец ММА Александр Емельяненко сообщил в соцсети, что у него отнялись ноги - межпозвоночная грыжа "передавила спинной мозг" и ему потребуется операция с десятимесячным периодом восстановления. В связи с этим назначенный бой в Беларуси отменяется.
Добавим, российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко должен был провести следующий бой 29 марта против своего соотечественника Артема Тарасова на турнире "Осьминог-5" в Беларуси.
Вскоре Емельяненко опубликовал видео после перенесенной им операции на позвоночнике - он показал фрагмент с самой операции и поблагодарил врачей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2230673-peredvigayus-na-kresle-katalke-emelyanenko-rasskazal-chto-poka-ne-mozhet-hodit-posle-operacii/