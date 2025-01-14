Емельяненко возвращается с новым боем: известны соперник и дата

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко проведет свой следующий бой 29 марта против своего соотечественника Артема Тарасова, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram спортсмена.

Оппоненты встретятся 29 марта на турнире «Осьминог-5» в Беларуси.

О предстоящем событии рассказал сам Александр Емельяненко в своих социальных сетях.

«Можно бесконечно смотреть на несколько вещей: на то, как горит огонь, как течет вода и как Артемка Тарасов бегает от меня по рингу. Вызов принят! Контракт подписан! Беларусь, 29 марта, международный турнир „Осьминог-5“. Погнали!» - заявил боец.

Напомним, в первом поединке между Емельяненко и Тарасовым, который прошел в октябре 2021 года на турнире поп-лиги «Наше Дело» в Москве, победу одержал Александр единогласным судейским решением.

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