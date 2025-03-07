Перейра и Анкалаев успешно прошли взвешивание перед чемпионским боем на UFC 313

Участники турнира UFC 313 прошли официальную процедуру взвешивания, по итогам которой главные бои остались в силе, передает NUR.KZ со ссылкой на UFC Eurasia.

Турнир пройдет в Лас-Вегасе в ночь с 8 на 9 марта по казахстанскому времени.

Возглавит шоу титульный бой в полутяжелом весе (до 93 кг) между действующим чемпионом бразильцем Алексом Перейрой и россиянином Магомедом Анкалаевым, который занимает первое место в рейтинге дивизиона. Оба спортсмена уложились в лимит, показав вес 92,99 кг.

Также осталось в силе соглавное событие, в рамках которого в октагоне сойдутся американец Джастин Гэтжи и азербайджанец Рафаэль Физиев — третий и 11-й номера легкого дивизиона (до 70,3 кг) соответственно. Они показали на весах 70,76 кг, что является допустимым превышением лимита для боев без титульного статуса.

Напомним, ранее на пресс-конференции Перейра и Анкалаев обменялись комментариями о предстоящем поединке.

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