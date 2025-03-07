"Собираюсь доминировать": Анкалаев допустил, что заставит Перейру вернуться на работу в шиномонтаж

Участники главных боев UFC 313 провели пресс-конференцию в преддверии турнира. С заявлениями выступили Алекс Перейра и Магомед Анкалаев, передает NUR.KZ.

Турнир UFC 313 пройдет в ночь с 8 на 9 марта по казахстанскому времени в Лас-Вегасе. Главным событием вечера станет поединок между бразильцем Алексом Перейрой и россиянином Магомедом Анкалаевым за пояс в полутяжелом весе.

Перед боем претендент отреагировал на массовую поддержку зрителей в адрес своего соперника. Также Анкалаев ответил на вопрос о прошлом Перейры, который ранее работал в шиномонтаже.

"Я вижу, все против меня. Все говорят: "Шама, Шама". Шамино время ушло, мы это покажем в субботу ночью. Вы это увидите и после боя меня полюбите, я это знаю. Меня это заряжает. Все против меня, и я один. Будет очень жарко!

Мы все понимаем, что у Шамы нет никаких шансов. Мы это докажем в бою. Не знаю, вернется ли он туда [в шиномонтаж] после этого боя или останется в ММА. Решать ему. Но я собираюсь доминировать так, чтобы он подумал об уходе", — заявил Анкалаев.

Перейра же отметил, что уделил особое внимание грэпплингу, так как россиянин представляет опасность в партере.

"Я не считаю, что он чем-то отличается от моих предыдущих оппонентов. Но я однозначно отличаюсь ото всех, с кем бился он, и это будет для него проблемой.

Я усердно трудился и очень хорошо готов к этому бою. Выйду в отличной форме и уверенным в себе. Знаю, что люди говорят о хорошем грэпплинге Магомеда, что я не успею к этому подготовиться. Но нет, у меня уже большой опыт, это не первый мой бой. Все это время в том числе оттачивал свой грэпплинга", — сказал Перейра.

Напомним, ранее Анкалаев признался, что вынужден нарушать пост во время Рамазана из-за подготовки к предстоящему бою.

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