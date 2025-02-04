Макгрегор плюнул в лицо фанату Хабиба (видео)

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вновь оказался в центре скандала - боец плюнул в лицо мужчине. Все это попало на видео очевидцев.

Кадры опубликовали в аккаунте Championship Rounds в соцсети Х.

На кадрах видно, как экс-чемпион в окружении охраны прогуливался по холлу заведения.

Находящийся радом мужчина увидел Макгрегора и закричал: "Вперед, Хабиб".

На это Макгрегор подошел к нему и плюнул ему в лицо, на видео отчетливо слышны соответствующие звуки.

"Я плюнул тебе в лицо. И что ты сделаешь? Ничего", - заявил боец.

После Макгрегор еще раз повторил эту фразу и ушел.

Подписчики осудили поведение бывшего чемпиона.

"Вот и вся разница. Вы можете представить, чтобы Хабиб плюнул кому-нибудь в лицо?", "Очень жаль это видеть, видимо тогда Хабиб забрал душу Конора", "Ужас, ирландцы до сих пор поддерживают этого человека?" - писали они.

Отметим, что осенью 2024 года Макгрегор вновь оказался в центре скандала. Суд признал ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора виновным по гражданскому иску об изнасиловании женщины в 2018 году. Присяжные пришли к выводу, что Макгрегор изнасиловал Никиту Хэнд в отеле Дублина в 2018 году. Сам боец настаивал, что интимная связь с потерпевшей у него была по обоюдному согласию. В итоге суд постановил, что Макгрегор должен выплатить Никите Хэнд компенсацию в размере 247 тыс. евро (128,4 млн тенге).

Позже боец прокомментировал решение суда, заявив, что намерен обжаловать его.

Напомним, что в 2018 году любители смешанных единоборств наблюдали за противостоянием Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. 7 октября состоялся бой между звездами UFC - Хабиб проводил защиту чемпионского пояса в легком весе.

Он одолел ирландца досрочно - в четвертом раунде.

Однако после того, как Конор Макгрегор сдался, дагестанский боец перелез через клетку октагона и бросился в зрительный зал - поединок закончился массовой потасовкой.