Чемпион UFC поднялся в рейтинге лучших бойцов современности после победы над Нурмагомедовым

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал на своем официальном сайте обновленную версию рейтинга во всех весовых категориях, передает NUR.KZ.
Чемпион UFC в легчайшей весовой категории, грузинский файтер Мераб Двалишвили улучшил позицию в рейтинге лучших бойцов организации. Таким образом, он поднялся с 7-ого на 5-е место.
Напомним, в этот уикенд Двалишвили победил российского бойца Умара Нурмагомедова в рамках со-главного события номерного турнира UFC 311.
После поражения брат экс-чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова опустилcя в рейтинге легчайшего дивизиона на одну строчку и теперь занимает третью позицию. В списке легковесов, Нурмагомедова обогнал его соотечественник Петр Ян.
Казахстанские бойцы UFC Шавкат Рахмонов и Асу Алмабаев сохранили за собой текущие позиции, второе место в полусредней и восьмое в наилегчайшей категории соответственно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2213708-chempion-ufc-podnyalsya-v-reytinge-luchshih-boycov-sovremennosti-posle-pobedy-nad-nurmagomedovym/