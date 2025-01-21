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Чемпион UFC поднялся в рейтинге лучших бойцов современности после победы над Нурмагомедовым

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Грузинский боец ММА Мераб Двалишвили
Мераб Двалишвили. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал на своем официальном сайте обновленную версию рейтинга во всех весовых категориях, передает NUR.KZ.

Чемпион UFC в легчайшей весовой категории, грузинский файтер Мераб Двалишвили улучшил позицию в рейтинге лучших бойцов организации. Таким образом, он поднялся с 7-ого на 5-е место.

Напомним, в этот уикенд Двалишвили победил российского бойца Умара Нурмагомедова в рамках со-главного события номерного турнира UFC 311.

После поражения брат экс-чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова опустилcя в рейтинге легчайшего дивизиона на одну строчку и теперь занимает третью позицию. В списке легковесов, Нурмагомедова обогнал его соотечественник Петр Ян.

Казахстанские бойцы UFC Шавкат Рахмонов и Асу Алмабаев сохранили за собой текущие позиции, второе место в полусредней и восьмое в наилегчайшей категории соответственно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2213708-chempion-ufc-podnyalsya-v-reytinge-luchshih-boycov-sovremennosti-posle-pobedy-nad-nurmagomedovym/

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