Нурмагомедов сломал руку в бою с Двалишвили (фото)

Российский боец смешанного стиля (ММА) Умар Нурмагомедов получил травму в титульном поединке с грузином Мерабом Двалишвили, передает NUR.KZ со ссылкой на менеджера Али Абдель-Азиза.

Представитель Нурмагомедова заявил, что спортсмен сломал руку на старте боя. Также Абдель-Азиз опубликовал соответствующее фото.

Сам россиянин также сделал предположение о переломе в интервью после поединка. Напомним, Нурмагомедов уступил Двалишвили единогласным решением судей.

"Думаю, первые три раунда я забрал. Остальные были близкими. Не думаю, что проиграл этот бой, но Альхамдулиллах в любом случае. После первого раунда я не мог нормально бить, потому что, похоже, сломал руку. Все пошло не плану, мне пришлось выжидать.

Мне нужно посмотреть мой бой. Не согласен с судьями, но мне нужно это увидеть, посмотреть все раунды. Меня ничего не удивило, я знал, Мераб — жесткий парень. Я не ожидал, что сломаю руку в первом раунде. Спасибо всем фанатам — кто за меня и кто против! Этот спорт существует благодаря вам", — сказал Нурмагомедов.

Информацию о переломе у россиянина на пресс-конференции после боя прокомментировал и Двалишвили.

"Слушайте, я во время подготовки себе спину повредил — позвоночник. В какие-то дни вообще встать не мог. То одно, то другое. Я не ищу каких-то оправданий для себя. Считаю, это неправильно. Я уважаю Умара как бойца, но по этому поводу не знаю... Кто ему руку-то сломал?" — сказал грузин.

Напомним, поражение от Двалишвили стало для Нурмагомедова первым в карьере.

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