Top.Mail.Ru
Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Нурмагомедов сломал руку в бою с Двалишвили (фото)

Опубликовано:

Российский боец ММА Умар Нурмагомедов
Умар Нурмагомедов. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Умар Нурмагомедов получил травму в титульном поединке с грузином Мерабом Двалишвили, передает NUR.KZ со ссылкой на менеджера Али Абдель-Азиза.

Представитель Нурмагомедова заявил, что спортсмен сломал руку на старте боя. Также Абдель-Азиз опубликовал соответствующее фото.

Сам россиянин также сделал предположение о переломе в интервью после поединка. Напомним, Нурмагомедов уступил Двалишвили единогласным решением судей.

"Думаю, первые три раунда я забрал. Остальные были близкими. Не думаю, что проиграл этот бой, но Альхамдулиллах в любом случае. После первого раунда я не мог нормально бить, потому что, похоже, сломал руку. Все пошло не плану, мне пришлось выжидать.
Мне нужно посмотреть мой бой. Не согласен с судьями, но мне нужно это увидеть, посмотреть все раунды. Меня ничего не удивило, я знал, Мераб — жесткий парень. Я не ожидал, что сломаю руку в первом раунде. Спасибо всем фанатам — кто за меня и кто против! Этот спорт существует благодаря вам", — сказал Нурмагомедов.

Информацию о переломе у россиянина на пресс-конференции после боя прокомментировал и Двалишвили.

"Слушайте, я во время подготовки себе спину повредил — позвоночник. В какие-то дни вообще встать не мог. То одно, то другое. Я не ищу каких-то оправданий для себя. Считаю, это неправильно. Я уважаю Умара как бойца, но по этому поводу не знаю... Кто ему руку-то сломал?" — сказал грузин.

Напомним, поражение от Двалишвили стало для Нурмагомедова первым в карьере.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2212970-nurmagomedov-slomal-ruku-v-boyu-s-dvalishvili-foto/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie