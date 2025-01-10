Стали известны детали боя Шавката Рахмонова за чемпионский титул UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов может провести бой против чемпиона полусреднего дивизиона UFC Белала Мухаммада в мае этого года в Чикаго (США), передает NUR.KZ со ссылкой на "Спорт Шредингера".

Как заявляет источник, бой второго номера полусреднего дивизиона Шавката Рахмонова и обладателя чемпионского пояса Белала Мухаммада может стать главным событием турнира UFC 315, который планируется провести в середине мая в Чикаго.

Будущий оппонент казахстанца, Белал Мухаммад представляет Палестину, но родился и проживает в Чикаго. Поэтому UFC хотят видеть в главном событии турнира в Чикаго именно чемпиона полусреднего дивизиона.

Напомним, Шавкат Рахмонов должен был провести бой против Мухаммада еще в декабре прошлого года, но американец получил травму и снялся с поединка. На замену ему вышел ирландский боец Йэн Гэрри, которого казахстанец победил единогласным решением судей.

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