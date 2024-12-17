"Еще и Шавкат": Хабиб Нурмагомедов высказался о следующем сопернике для чемпиона UFC

Бывший чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов поделился в подкасте "Pound 4 Pound" своим мнением о том, кто должен подраться за титул в полусреднем весе, передает NUR.KZ.

Нурмагомедов уверен, что несмотря на обещанный поединок с Шавкатом Рахмоновым, следующим соперником для обладателя чемпионского титула Белала Мухаммада должен стать третий номер рейтинга, нигериец Камару Усман.

«Думаю, я хочу увидеть бой Белала против Камару. Я хочу увидеть его, потому что Камару заслуживает этого — люди могут говорить что угодно, но Камару заслуживает этот бой.

Конечно, в очереди еще и Шавкат, но думаю, если Камару победит одного парня, кого-то вроде Джека Делла Маддалены, он сможет подраться за титул», - заявил Хабиб.

Напомним, чемпион полусреднего дивизиона американо-палестинский боец Белал Мухаммад должен был провести первую защиту титула 8 декабря против непобежденного казахстанца Шавката Рахмонова. Бой был отменен по причине травмы американца.

Казахстанский файтер провел поединок против седьмого номера ирландца Йэна Мачадо Гэрри и одержал победу решением судей.

Сразу после боя в октагоне UFC состоялась дуэль взглядов Рахмонова и Мухаммада.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.