Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Еще и Шавкат": Хабиб Нурмагомедов высказался о следующем сопернике для чемпиона UFC

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Белал Мухаммад пен Шавкат Рахмонов
Белал Мухаммад пен Шавкат Рахмонов. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Бывший чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов поделился в подкасте "Pound 4 Pound" своим мнением о том, кто должен подраться за титул в полусреднем весе, передает NUR.KZ.

Нурмагомедов уверен, что несмотря на обещанный поединок с Шавкатом Рахмоновым, следующим соперником для обладателя чемпионского титула Белала Мухаммада должен стать третий номер рейтинга, нигериец Камару Усман.

«Думаю, я хочу увидеть бой Белала против Камару. Я хочу увидеть его, потому что Камару заслуживает этого — люди могут говорить что угодно, но Камару заслуживает этот бой.
Конечно, в очереди еще и Шавкат, но думаю, если Камару победит одного парня, кого-то вроде Джека Делла Маддалены, он сможет подраться за титул», - заявил Хабиб.

Напомним, чемпион полусреднего дивизиона американо-палестинский боец Белал Мухаммад должен был провести первую защиту титула 8 декабря против непобежденного казахстанца Шавката Рахмонова. Бой был отменен по причине травмы американца.

Казахстанский файтер провел поединок против седьмого номера ирландца Йэна Мачадо Гэрри и одержал победу решением судей.

Сразу после боя в октагоне UFC состоялась дуэль взглядов Рахмонова и Мухаммада.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2201058-eshche-i-shavkat-habib-nurmagomedov-vyskazalsya-o-sleduyushchem-sopernike-dlya-chempiona-ufc/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie