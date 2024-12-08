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Шавкат Рахмонов сообщил, когда может состояться его чемпионский бой в UFC

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Казахстанский боец ММА Шавкат Рахмонов
Шавкат Рахмонов. Фото: Cooper Neill/Zuffa LLC

Казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Шавкат Рахмонов заявил на пресс-конференции, что рассчитывает в ближайшие полгода побиться за пояс UFC, передает корреспондент NUR.KZ.

В воскресенье "Номад" одержал победу единогласным решением судей над ирландцем Иэном Мачадо Гэрри. После поединка Рахмонов вызвал в октагон чемпиона UFC в полусреднем весе Белала Мухаммада и провел с ним дуэль взглядов.

Именно американо-палестинский спортсмен должен был стать соперником казахстанца на минувшем турнире, но обладатель пояса снялся из-за проблем со здоровьем.

"Я — претендент номер один. Надеюсь, в апреле или мае следующего года мы сможем побиться за пояс", — заявил Рахмонов.

Также он выразил благодарность за поддержку казахстанским болельщикам. Боец заявил, что намерен как можно скорее привезти пояс на Родину, и это для него важнее, чем поединок с каким-то конкретным соперником.

Кроме того, Рахмонов высказался о прерванной серии из досрочных побед. Мачадо Гэрри стал первым соперником в карьере казахстанца, который не уступил "Номаду" нокаутом или сабмишеном.

"Кто не хочет досрочно завершать бои? Все в моих руках, я могу это делать. Но Иэн был хорошо подготовлен в этот раз. Надеюсь, в следующем бою я все-таки смогу победить досрочно. Но для меня гораздо важнее выиграть, и я счастлив, что это удалось", — сказал Рахмонов.

Казахстанец допустил, что может в будущем провести реванш с Мачадо Гэрри, если это будет обусловлено их актуальными результатами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2197677-shavkat-rahmonov-soobshchil-kogda-mozhet-sostoyatsya-ego-chempionskiy-boy-v-ufc/

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