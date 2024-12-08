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Шавкат Рахмонов остался без бонуса после победы на UFC 310

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Бойцы ММА Иэн Мачадо Гэрри и Шавкат Рахмонов (слева направо)
Иэн Мачадо Гэрри и Шавкат Рахмонов (слева направо). Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Казахстанец Шавкат Рахмонов не вошел в число обладателей бонусов по итогам турнира UFC 310, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление главы промоушена Даны Уайта.

Президент лиги принял участие в пресс-конференции по окончании шоу. Он объявил, что награда за "Бой вечера" в этот раз присуждаться не будет. Вместо этого было распределено четыре бонуса за "Выступление вечера", тогда как обычно их выдается три.

Соответствующие премии в размере 50 тысяч долларов США (почти 25,5 миллиона тенге по нынешнему курсу) получили нигериец Кеннеди Нзечакву, американец Чейз Хупер, бразильцы Висенте Люке и Александр Пантожа, которые досрочно победили поляка Лукаша Бржеского, американца Клэя Гуиду, зимбабвийца Тембу Горимбо и японца Кая Асакуру соответственно.

Рахмонов же впервые не смог финишировать своего соперника. Он победил ирландца Иэна Мачадо Гэрри единогласным решением судей.

В предыдущих шести поединках в UFC казахстанец получил три бонуса за "Выступление вечера".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2197641-shavkat-rahmonov-ostalsya-bez-bonusa-posle-pobedy-na-ufc-310/

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