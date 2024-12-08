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"Целый год не бился": Шавкат Рахмонов рассказал о проблемах перед боем с Мачадо Гэрри

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Казахстанский боец ММА Шавкат Рахмонов
Шавкат Рахмонов. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Казахстанец Шавкат Рахмонов прокомментировал победный поединок с ирландцем Иэном Мачадо Гэрри, передает NUR.KZ со ссылкой на YouTube-канал UFC Eurasia.

Спортсмены встретились в рамках соглавного события турнира UFC 310. По итогам пятираундового противостояния Рахмонов одержал победу единогласным решением судей.

Сразу после поединка казахстанец дал короткое интервью в октагоне.

"Хочу сказать спасибо за поддержку. Алға, Казахстан! Иэн Гэрри — хороший парень, отличный боец, и поединок это показал. Я целый год не бился, у меня были определенные проблемы, но я рад, что одержал победу сегодня", — сказал Рахмонов.

После этого "Номад" пригласил в октагон действующего чемпиона UFC в полусреднем весе Белала Мухаммада и провел с ним дуэль взглядов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2197632-celyy-god-ne-bilsya-shavkat-rahmonov-rasskazal-o-problemah-pered-boem-s-machado-gerri/

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