"Целый год не бился": Шавкат Рахмонов рассказал о проблемах перед боем с Мачадо Гэрри

Казахстанец Шавкат Рахмонов прокомментировал победный поединок с ирландцем Иэном Мачадо Гэрри, передает NUR.KZ со ссылкой на YouTube-канал UFC Eurasia.
Спортсмены встретились в рамках соглавного события турнира UFC 310. По итогам пятираундового противостояния Рахмонов одержал победу единогласным решением судей.
Сразу после поединка казахстанец дал короткое интервью в октагоне.
"Хочу сказать спасибо за поддержку. Алға, Казахстан! Иэн Гэрри — хороший парень, отличный боец, и поединок это показал. Я целый год не бился, у меня были определенные проблемы, но я рад, что одержал победу сегодня", — сказал Рахмонов.
После этого "Номад" пригласил в октагон действующего чемпиона UFC в полусреднем весе Белала Мухаммада и провел с ним дуэль взглядов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2197632-celyy-god-ne-bilsya-shavkat-rahmonov-rasskazal-o-problemah-pered-boem-s-machado-gerri/