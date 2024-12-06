Шавкат Рахмонов успешно прошел взвешивание перед боем с Иэном Мачадо Гэрри

Казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Шавкат Рахмонов успешно прошел взвешивание перед поединком с ирландцем Иэном Мачадо Гэрри, передает корреспондент NUR.KZ.
Официальная процедура прошла в Лас-Вегасе в пятницу вечером по времени Астаны. Рахмонов первым появился на весах и показал результат 171 фунт (77,56 килограмма).
Верхняя планка полусреднего дивизиона равна 170 фунтам. Однако у казахстанца допустимый перевес для нетитульных поединков.
Таким образом, Рахмонов получил допуск до рейтингового боя с Мачадо Гэрри. На данный момент казахстанец занимает третье место в рейтинге полусреднего дивизиона промоушена, ирландец — седьмое.
На момент публикации Мачадо Гэрри не прошел процедуру взвешивания.
Напомним, очный поединок спортсменов запланирован вторым по значимости событием турнира UFC 310, который пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 8 декабря по времени Астаны.
За несколько часов до официального взвешивания Рахмонов и Мачадо Гэрри провели дуэль взглядов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2197364-shavkat-rahmonov-uspeshno-proshel-vzveshivanie-pered-boem-s-ienom-machado-gerri/