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Шавкат Рахмонов и Йэн Гэрри провели "дуэль взглядов" перед очным боем в UFC

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Шавкат Рахмонов и Йэн Гэрри
Шавкат Рахмонов и Йэн Гэрри. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Казахстанский непобежденный боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов встретился на официальной пресс-конференции со своим соперником, ирландцем Йэном Мачадо Гэрри, передает корреспондент NUR.KZ.

Рахмонов, занимающий третью строчку в рейтинге среднего дивизиона проведет бой против седьмого номера Йэна Гэрри 8 декабря в Лос-Анджелесе. Поединок двух непобежденных файтеров станет со-главным событием номерного турнира UFC 310.

Соперники провели непродолжительную "дуэль взглядов" после чего пожали друг другу руки и обнялись.

Напомним, "Номад" должен был встретится в чемпионском бою против обладателя пояса американо-палестинского бойца Белала Мухаммада. Оппонент снялся с поединка по причине инфекции в стопе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2197020-shavkat-rahmonov-i-yen-gerri-proveli-duel-vzglyadov-pered-ochnym-boem-v-ufc/

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