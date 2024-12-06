Шавкат Рахмонов и Йэн Гэрри провели "дуэль взглядов" перед очным боем в UFC

Казахстанский непобежденный боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов встретился на официальной пресс-конференции со своим соперником, ирландцем Йэном Мачадо Гэрри, передает корреспондент NUR.KZ.

Рахмонов, занимающий третью строчку в рейтинге среднего дивизиона проведет бой против седьмого номера Йэна Гэрри 8 декабря в Лос-Анджелесе. Поединок двух непобежденных файтеров станет со-главным событием номерного турнира UFC 310.

Соперники провели непродолжительную "дуэль взглядов" после чего пожали друг другу руки и обнялись.

Напомним, "Номад" должен был встретится в чемпионском бою против обладателя пояса американо-палестинского бойца Белала Мухаммада. Оппонент снялся с поединка по причине инфекции в стопе.

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