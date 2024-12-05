"Ставлю в пример": Шавкат Рахмонов высказался о Геннадии Головкине

Казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Шавкат Рахмонов высказался о бывшем отечественном боксере Геннадии Головкине, передает NUR.KZ со ссылкой на YouTube-канал UFC.
В рамках медиадня перед турниром UFC 310 непобежденного спортсмена сравнили с действующим главой Национального олимпийского комитета РК.
"Геннадий Головкин — один из тех людей, которых я ставлю в пример. Весь Казахстан его знает. Мы смотрели его бои и стали его фанатами. Сейчас он завершил карьеру и делает важную работу по развитию спорта в нашей стране", — поделился Рахмонов своим мнением о Головкине.
Напомним, казахстанцу предстоит побиться на турнире UFC 310 с ирландцем Иэном Мачадо Гэрри. Рахмонов отказался называть следующего соперника самым сложным в своей карьере.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2196824-stavlyu-v-primer-shavkat-rahmonov-vyskazalsya-o-gennadii-golovkine/