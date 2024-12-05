"Бой покажет": Шавкат Рахмонов не стал называть Иэна Гэрри самым тяжелым соперником в карьере

Казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Шавкат Рахмонов высказался о спаррингах и предстоящем поединке с ирландцем Иэном Мачадо Гэрри, передает NUR.KZ со ссылкой на YouTube-канал UFC.

Очное противостояние спортсменов пройдет в ночь на 8 декабря по времени Астаны. Бой Рахмонова и Гэрри станет вторым по значимости событием турнира UFC 310.

Изначально кард должен был возглавить титульный поединок казахстанца с Белалом Мухаммадом, однако американо-палестинский атлет снялся из-за проблем со здоровьем.

"Уверен, чемпионский бой был бы более интересен для болельщиков из Казахстана. Но поединок с Гэрри тоже очень конкурентный и интригующий. К тому же он непобежденный, и это дополнительно заряжает меня. Я был удивлен, что он принял бой со мной. Выражаю уважение за это.

Мы несколько раз спарринговались, но это облегченная работа с какими-то техническими моментами. Поединок будет проходить по-другому. Не хочу фокусироваться на том, что брал его на сабмишен во время спарринга. На тренировках бывает всякое. Хочу уже в бою показать, что я лучше во всех аспектах. Думаю, смогу его победить и достичь своей цели", — заявил Рахмонов.

Также казахстанец не стал называть Мачадо Гэрри самым сложным своим оппонентом до поединка.

"Он выиграл все свои бои, победил нескольких хороших соперников, например, Джеффа Нила и Майкла Пейджа. Если именно он — самый тяжелый оппонент в моей карьере, то это покажет наш поединок. Прямо сейчас я не могу так сказать.

Конечно, я хочу привести пояс в Казахстан как можно скорее, но все в руках Всевышнего. Это произойдет рано или поздно", — заключил Рахмонов.

Напомним, на данный момент казахстанец занимает третье место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC, Мачадо Гэрри идет на седьмой позиции.

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