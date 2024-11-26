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Бывший чемпион Петр Ян узнал место в обновленном рейтинге UFC после яркой победы

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Российский боец Петр Ян
Петр Ян. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Бывший чемпион легчайшего дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян остался на прежней позиции в обновленном рейтинге, передает NUR.KZ.

Российский файтер в минувший уикенд в поединке на турнире UFC Fight Night 248 одержал победу над бразильским бойцом Дейвизона Фигередо единогласным решением судей.

До боя Петр Ян занимал третью строчку в легчайшем дивизионе. После турнира он сохранил за собой данную позицию. Бывший чемпион UFC выиграл второй бой подряд. Всего на счету 31-летнего Яна теперь 18 побед при пяти поражениях.

Напомним, российский боец смешанного стиля призвал дать ему реванш с грузином Мерабом Двалишвили после победы на турнире UFC.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2192726-byvshiy-chempion-petr-yan-uznal-mesto-v-obnovlennom-reytinge-ufc-posle-yarkoy-pobedy/

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