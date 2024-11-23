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Россиянин Петр Ян бросил вызов грузинскому чемпиону UFC Мерабу Двалишвили

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Бойцы ММА Мераб Двалишвили и Петр Ян (слева направо)
Мераб Двалишвили и Петр Ян (слева направо). Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян призвал дать ему реванш с грузином Мерабом Двалишвили после победы на турнире UFC, передает NUR.KZ со ссылкой на UFC Eurasia.

Напомним, в субботу промоушен провел турнир в китайском Макао. В главном событии вечера Ян, занимающий третье место в рейтинге легчайшего дивизиона, одержал разгромную победу над бразильцем Дейвезоном Фигередо — пятым номером весовой категории.

"Чувствовал, что веду по раундам, но в UFC все бывает. Один раз меня уже сильно опрокинули. Эй, ребят, перед этим боем Мераб говорил, что Дейвезон Фигередо — главный претендент, который заслуживает титульник. И я хочу спросить: Мераб, что ты скажешь сейчас, когда я побил главного претендента в нашем дивизионе? Я хочу реванш с Мерабом! Сделаем это!" — заявил Ян в октагоне.

Двалишвили на данный момент владеет поясом UFC в легчайшем весе. Он получил его в сентябре благодаря победе над американцем Шоном О'Мэлли и пока не защищал.

С Яном грузин бился в марте 2023 года и одолел россиянина единогласным судейским решением.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2191608-rossiyanin-petr-yan-brosil-vyzov-gruzinskomu-chempionu-ufc-merabu-dvalishvili/

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