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Чемпион UFC Мераб Двалишвили принял вызов Петра Яна и назвал дату реванша

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Грузинский боец ММА Мераб Двалишвили
Мераб Двалишвили: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Грузинский боец смешанного стиля (ММА) Мераб Двалишвили в своем официальном Х-аккаунте дал согласие на поединок с россиянином Петром Яном, передает NUR.KZ.

Напомним, в субботу состоялся турнир UFC в Макао. В главном событии вечера Ян одержал разгромную победу судейским решением над бразильцем Дейвезоном Фигередо.

После поединка россиянин в октагоне бросил вызов Двалишвили. Ян призвал грузина дать ему реванш после поражения по очкам в марте 2023 года.

Двалишвили разместил ответ в социальных сетях. Он отметил россиянина и предложил ему подраться на турнире UFC 313, который запланирован на 8 марта в Лас-Вегасе. Затем грузин опубликовал еще одно видео, где нанес новую дату на постер первого поединка с Яном.

"Отличный бой, Петр! Мне нравятся твой вызов и твое уважение. Давай сделаем это еще раз — через два года [после первого поединка]", — заявил Двалишвили.

Для грузина это может быть первая защита титула UFC в легчайшем весе, который он забрал у американца Шона О'Мэлли. Напомним, Ян ранее также владел этим поясом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2191679-chempion-ufc-merab-dvalishvili-prinyal-vyzov-petra-yana/

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