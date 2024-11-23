Петр Ян разгромил Дейвезона Фигередо в бою бывших чемпионов UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян одержал победу над бразильцем Дейвезоном Фигередо на турнире UFC Fight Night 248, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов стало главным событием шоу в Макао (специальный административный район Китая). Перед боем Ян занимал третье место в рейтинге легчайшего дивизиона (до 61,2 кг), Фигередо — пятое.

Поединок продлился все пять раундов. Уже в первом бразилец совершил тейкдаун и попытался развить преимущество в партере, однако россиянин перехватил инициативу.

В дальнейшем Ян блокировал несколько попыток переводов от Фигередо и агрессивно работал в стойке. При этом бразилец также старался активно атаковать, а в четвертом раунде даже потряс россиянина и отправил его на канвас.

В итоге по точным значимым ударам Ян почти вдвое превзошел оппонента (121-65). Все трое судей отдали россиянину все пять раундов (50-45).

Таким образом, бывший чемпион UFC в легчайшем весе выиграл второй бой подряд. Всего на счету 31-летнего Яна теперь 18 побед при пяти поражениях.

Фигередо уступил впервые после перехода в легчайший дивизион из наилегчайшего, в котором он владел поясом. Суммарно на счету 36-летнего бразильца 24 победы при четырех поражениях и одной ничьей.

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