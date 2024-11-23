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Петр Ян разгромил Дейвезона Фигередо в бою бывших чемпионов UFC

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Российский боец ММА Петр Ян
Петр Ян. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян одержал победу над бразильцем Дейвезоном Фигередо на турнире UFC Fight Night 248, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов стало главным событием шоу в Макао (специальный административный район Китая). Перед боем Ян занимал третье место в рейтинге легчайшего дивизиона (до 61,2 кг), Фигередо — пятое.

Поединок продлился все пять раундов. Уже в первом бразилец совершил тейкдаун и попытался развить преимущество в партере, однако россиянин перехватил инициативу.

В дальнейшем Ян блокировал несколько попыток переводов от Фигередо и агрессивно работал в стойке. При этом бразилец также старался активно атаковать, а в четвертом раунде даже потряс россиянина и отправил его на канвас.

В итоге по точным значимым ударам Ян почти вдвое превзошел оппонента (121-65). Все трое судей отдали россиянину все пять раундов (50-45).

Таким образом, бывший чемпион UFC в легчайшем весе выиграл второй бой подряд. Всего на счету 31-летнего Яна теперь 18 побед при пяти поражениях.

Фигередо уступил впервые после перехода в легчайший дивизион из наилегчайшего, в котором он владел поясом. Суммарно на счету 36-летнего бразильца 24 победы при четырех поражениях и одной ничьей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2191595-petr-yan-pobedil-deyvezona-figeredo-v-boyu-byvshih-chempionov-ufc/

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