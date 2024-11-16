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Любимчик главы UFC Джон Джонс провел последнюю битву взглядов со Стипе Миочичем перед титульным боем

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Джон Джонс
Джон Джонс. Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в тяжелом весе Джон Джонс встретился лицом к лицу со Стипе Миочичем перед поединком на UFC 309, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный Instagram лиги.

Американские бойцы провели дуэль взглядов в преддверии поединка на турнире UFC 309 на легендарной арене "Madison Square Garden" в Нью-Йорке, США. Их бой, рассчитанный на пять раундов, станет главным событием вечера.

Отметим, что ранее Джонс (27-1) долгое время доминировал в полутяжелом дивизионе и вернулся в лигу после трехлетнего перерыва, завоевав титул в тяжелом весе.

Миочич (20-4) же ранее был чемпионом среди тяжеловесов, однако в 2021 году он уступил пояс Фрэнсису Нганну и с тех пор не выходил в октагон.

Напомним, на дуэли взглядов после пресс-конференции Джонс не пожал руку сопернику. На последнем стердауне перед боем действующий чемпион уже не стал отказываться от этого жеста.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2188340-lyubimchik-dany-uayta-dzhon-dzhons-provel-bitvu-vzglyadov-so-stipe-miochichem-pered-titulnym-boem-na-ufc-309/

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