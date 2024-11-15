Любимчик босса UFC отказался пожимать руку сопернику на "битве взглядов" перед очным боем

В Нью-Йорке (США) прошла пресс-конференция бойцов смешанных единоборств, которые примут участие в номерном турнире UFC 309, передает NUR.KZ.

Турнир пройдет в ночь на 17 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

Возглавят ивент бой чемпиона в тяжелом дивизионе, американского файтера Джона Джонса и его соотечественника Стипе Миочича. Во время церемонии "face-to-face" американец отказался пожать руку оппоненту.

На счету любимого бойца президента UFC Даны Уайта Джона Джонса 27 побед в профессиональной карьере, а также одно поражение. Его оппонент же имеет менее внушительную статистику 20 побед и 4 поражения.

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