Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Любимчик босса UFC отказался пожимать руку сопернику на "битве взглядов" перед очным боем

Опубликовано:

Джон Джонс и Стипе Миочич
Джон Джонс и Стипе Миочич. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC/ Getty images

В Нью-Йорке (США) прошла пресс-конференция бойцов смешанных единоборств, которые примут участие в номерном турнире UFC 309, передает NUR.KZ.

Турнир пройдет в ночь на 17 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

Возглавят ивент бой чемпиона в тяжелом дивизионе, американского файтера Джона Джонса и его соотечественника Стипе Миочича. Во время церемонии "face-to-face" американец отказался пожать руку оппоненту.

На счету любимого бойца президента UFC Даны Уайта Джона Джонса 27 побед в профессиональной карьере, а также одно поражение. Его оппонент же имеет менее внушительную статистику 20 побед и 4 поражения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2187858-lyubimchik-bossa-ufc-otkazalsya-pozhimat-ruku-soperniku-na-bitve-vzglyadov/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie