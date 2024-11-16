"Я разочарован": Шавкат Рахмонов обратился к Белалу Мухаммаду и экс-чемпионам UFC

Непобежденный казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов на своей официальной странице в Х обратился к топовым файтерам полусреднего дивизиона UFC, передает NUR.KZ.

Напомним, в субботу промоушен официально анонсировал бой казахстанца с ирландским бойцом Иэном Мачадо Гэрри в рамках соглавного события турнира UFC 310. При этом на официальном сайте лиги поединок указан как титульный.

Ранее планировалось, что "Номад" подерется с действующем обладателем чемпионского пояса Белалом Мухаммадом, после срыва поединка в качестве соперников казахстанца рассматривались экс-чемпионы Леон Эдвардс и Камару Усман, однако все они отказались от встречи с Шавкатом.

"Я очень разочарован нашим дивизионом. Белал, Леон, Колби [Ковингтон], Камару, Джек [Делла Маддалена], Шон [Брэди] - вы все подвели фанатов. Единственный, кто подтвердил свои слова, это Иэн, и я уважаю это. Но не обольщайся, Иэн - я иду за твоим "нулем" и буду драться за пояс после победы", - написал Рахмонов.

Отечественный боец занимает третье место в топе полусреднего дивизиона, Гэрри идет на седьмой позиции.

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