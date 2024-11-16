Рахмонов подерется за пояс UFC? Неожиданный анонс поединка с новым соперником казахстанца

На официальном сайте Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) обновилась информация о следующем поединке непобежденного казахстанского файтера Шавката Рахмонова, сообщает NUR.KZ.

Ранее "Номад" должен был встретиться с действующим чемпионом полусреднего веса Белалом Мухаммадом, однако американец снялся с боя из-за инфекции.

В субботу был объявлен новый соперник Рахмонова, им станет так же непобежденный ирландский боец Иэн Мачадо Гэрри, занимающий седьмое место в топе лучших полусредневесов организации (Шавкат – третий).

Поединок состоится в рамках соглавного события турнира UFC 310. На официальном сайте промоушена указано, что бой будет титульным. Ранее сообщалось, что спортсмены не будут драться за временный пояс.

Скриншот с официального сайта UFC: www.ufc.com/event/ufc-310

Вероятно, это временная ошибка на сайте. Официально глава UFC и другие представители лиги не анонсировали, что на кону боя будет временный пояс.

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