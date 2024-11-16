Рахмонов подерется за пояс UFC? Неожиданный анонс поединка с новым соперником казахстанца

На официальном сайте Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) обновилась информация о следующем поединке непобежденного казахстанского файтера Шавката Рахмонова, сообщает NUR.KZ.
Ранее "Номад" должен был встретиться с действующим чемпионом полусреднего веса Белалом Мухаммадом, однако американец снялся с боя из-за инфекции.
В субботу был объявлен новый соперник Рахмонова, им станет так же непобежденный ирландский боец Иэн Мачадо Гэрри, занимающий седьмое место в топе лучших полусредневесов организации (Шавкат – третий).
Поединок состоится в рамках соглавного события турнира UFC 310. На официальном сайте промоушена указано, что бой будет титульным. Ранее сообщалось, что спортсмены не будут драться за временный пояс.
Вероятно, это временная ошибка на сайте. Официально глава UFC и другие представители лиги не анонсировали, что на кону боя будет временный пояс.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2188310-rahmonov-poderetsya-za-titul-vremennogo-chempiona-ufc-neozhidannyy-anons-poedinka-s-novym-sopernikom-kazhstanca/